Yok böyle sağ bek! 179 gole direkt katkı

3 Mart 2022 Perşembe 20:39 - Güncelleme: 3 Mart 2022 Perşembe 20:42

İngiliz sağ bek 2015 yılından bu yana İskoç devi Rangers'ın formasını giyiyor.

James Tavernier, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekerken 30 yaşındaki futbolcu bu sezon çıktığı 40 maçta 10 gol atarken 14 de asist yapma başarısı gösterdi.

Bir bek oyuncusu olmasına rağmen skora fazlasıyla katkı veren Tavernier, 2015'te 250 bin euro karşılığında transfer olduğu Rangers'ta adeta bir efsane haline geldi. İngiliz bek oyuncusu İskoç ekibinde geçirdiği 7 yılda tam 179 gole direkt katkı sağladı.

Tavernier, Rangers formasıyla çıktığı 329 resmi maçta 75 gol attı 104 de asist yaptı.