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Yok böyle sözleşme

Kolombiyalı golcü 5 milyon euro garanti ücret alacak. 29 maç ilk 11’de oynarsa 1.6 milyon euro kazanacak. Ligde 3 puana 20 bin, Avrupa’da zaferlerde 35 bin euro alacak. Böylece ücreti 7.5 milyon euroya çıkacak.

  • Star Spor
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GALATASARAY’IN Monaco’dan bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığı Radamel Falcao’nun sözleşme detayları ortaya çıktı. Sarı-Kırmızılı kulüple 3 yıllık sözleşme imzalayan Kolombiyalı golcünün, Cim-Bom’dan yıllık 5 milyon euro maaş alacağı bildirilirken, 33 yaşındaki yıldızın sözleşme detaylarındaki bonus maddeleriyle birlikte tahmini kazancı senelik 7.5 milyon euroya çıkabilir.

29 MAÇ İÇİN 1.6 MİLYON € ALACAK

“Süper Lig, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi” için ayrı ayrı bonus maddeleri koyduran Falcao’nun, elde edilecek başarılara göre 4 milyon euro da ‘bonus’ alma ihtimali olduğu öğrenildi. Falcao’nun sözleşmesindeki önemli detaylar şöyle:

1- 2 milyon euro peşin, 3 milyon euro ise 10 taksitte ödenecek.

2- Sezon başına 5 maça 11’de çıkarsa 500 bin, 10 maça çıkarsa 500 bin, 14 maça çıkarsa 600 bin euro daha kazanacak (Toplam 1.6 milyon euro).

MAAŞI 2 AY GECİKİRSE FESİH HAKKI

3- Avrupa’da kazanılan her maç için 35 bin euro, ligde kazanılan her maç için 20 bin euro, kupada kazanılan her maç için de 8 bin euro alacak.

4- Lig şampiyonluğunda 200 bin euro, Avrupa Ligi şampiyonluğunda 700 bin euro ödenecek olan Falcao, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda 200 bin, çeyrek finalde 300 bin, yarı finalde 400 bin, şampiyonlukta ise 4 milyon euroyu cebine koyacak. 5- Maaşı 2 ay gecikirse sözleşmeyi tek taraflı feshedebilecek.

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