27 Ağustos 2025 Çarşamba
  • Yollar ayrılıyor mu? Keny Arroyo'dan dikkat çeken paylaşım
Spor

Yollar ayrılıyor mu? Keny Arroyo'dan dikkat çeken paylaşım

Beşiktaş'ın geçen sezon kadrosuna kattığı 19 yaşındaki genç yıldız Keny Arroyo takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Bir süredir Brezilya ekibi Cruzeiro'nun radarında olan Keny Arroyo'nun bir taraftarın sosyal medyadan yaptığı 'Cruzeiro'ya gel' yorumuna verdiği cevap gündem oldu. İşte detaylar...

27 Ağustos 2025 Çarşamba 11:23
Beşiktaş'ta ilk 11'e girmekte zorlanan Keny Arroyo'ya Brezilya'nın Cruzeiro takımının talip olduğu ileri sürüldü.

Cruzeiro'nun, Ekvadorlu futbolcunun transferi için 7.5 milyon euro teklif ettiği ancak siyah beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı'nın bunu reddettiği iddia edilmişti.

Bu gelişmenin ardından Arroyo'dan dikkat çeken bir hamle geldi. 19 yaşındaki futbolcu, bir Cruzeiro taraftarının sosyal medyadan yaptığı "Cruzeiro'ya gel" yorumuna bir yıldız ve dua emojisiyle karşılık verdi.

AYRILMAK İSTİYOR

Brezilya basınındna Globo'nun haberine göre; genç kanat oyuncusu, daha fazla süre almak için Beşiktaş'tan ayrılmak istiyor.

Haberde, Keny Arroyo'nun Cruzeiro Teknik Direktörü Leonardo Jardim'in aradığı tipte bir sağ kanat oyuncusu olduğu ifade edildi. Beşiktaş'ta 14 maça çıkan Arroyo 2 kez fileleri havalandırdı. Ekvadorlu oyuncunun 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Popüler Haberler
