Beşiktaş'ta ilk 11'e girmekte zorlanan Keny Arroyo'ya Brezilya'nın Cruzeiro takımının talip olduğu ileri sürüldü.

Cruzeiro'nun, Ekvadorlu futbolcunun transferi için 7.5 milyon euro teklif ettiği ancak siyah beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı'nın bunu reddettiği iddia edilmişti.

Bu gelişmenin ardından Arroyo'dan dikkat çeken bir hamle geldi. 19 yaşındaki futbolcu, bir Cruzeiro taraftarının sosyal medyadan yaptığı "Cruzeiro'ya gel" yorumuna bir yıldız ve dua emojisiyle karşılık verdi.

AYRILMAK İSTİYOR

Brezilya basınındna Globo'nun haberine göre; genç kanat oyuncusu, daha fazla süre almak için Beşiktaş'tan ayrılmak istiyor.

Haberde, Keny Arroyo'nun Cruzeiro Teknik Direktörü Leonardo Jardim'in aradığı tipte bir sağ kanat oyuncusu olduğu ifade edildi. Beşiktaş'ta 14 maça çıkan Arroyo 2 kez fileleri havalandırdı. Ekvadorlu oyuncunun 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.