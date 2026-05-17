  Yollar ayrılıyor mu? Pep Guardiola için sürpriz iddia
Spor

Yollar ayrılıyor mu? Pep Guardiola için sürpriz iddia

Premier Lig ekibi Manchester City'de uzun yıllar başarıların mimarı olan başarılı teknik direktör Pep Guardiola ile yolların ayrılacağı öne sürüldü.

Yollar ayrılıyor mu? Pep Guardiola için sürpriz iddia
Manchester City cephesinde uzun yıllardır başarıların mimarı olan Pep Guardiola'nın geleceğiyle ilgili çarpıcı bir iddia gündeme geldi.

Sacha Tavolieri'nin haberine göre, Pep Guardiola'nın sezon sonunda bir sürpriz olmazsa Manchester City'den ayrılacağı aktarıldı.

Haberde, son dakika bir değişiklik yaşanmaması halinde Guardiola'nın ayrılığının beklendiği belirtilirken, teknik direktörlük koltuğu için Enzo Maresca adına hazırlıkların tamamlandığı aktarıldı.

PREMIER LİG'E DAMGA VURDU

Pep Guardiola, Manchester City kariyerinde Premier Lig'de çıktığı 378 maçta 269 galibiyet, 57 beraberlik ve 52 mağlubiyet aldı. İspanyol teknik adam bu süreçte takımına 902 gol attırırken, 325 gol yedi ve toplam 864 puan topladı. Guardiola, maç başına 2.29 puan ortalaması yakalayarak İngiltere futboluna damga vuran isimlerden biri oldu.

KAZANDIĞI KUPALAR

Pep Guardiola, Manchester City'nin başında toplam 20 kupa kazanarak kulüp tarihine geçti. Başarılı teknik adamın İngiliz ekibiyle kazandığı kupalar şu şekilde:

- 6 Premier Lig

- 5 Lig Kupası

- 3 FA Cup

- 3 Community Shield

- 1 Şampiyonlar Ligi

- 1 UEFA Süper Kupa

- 1 Kulüpler Dünya Kupası

