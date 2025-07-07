Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Shabab'ın, teknik direktör Fatih Terim'le yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada "Birçok teknik direktör takımdan geçer, ancak çok azı saha sınırlarını aşan bir iz bırakır. Terim, varlığı ve ahlakıyla güzel bir iz bırakan bir teknik direktörün mükemmel bir örneğiydi İmparator Fatih Terim'e güzel izi için teşekkürler." ifadleri kullanıldı.

İşte Al-Shabab'ın veda klibi: