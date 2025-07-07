İSTANBUL 32°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Temmuz 2025 Pazartesi / 12 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,9878
  • EURO
    46,9076
  • ALTIN
    4289.35
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Yollarını ayırma kararı almışlardı! Al-Shabab, Fatih Terim'e veda etti
Spor

Yollarını ayırma kararı almışlardı! Al-Shabab, Fatih Terim'e veda etti

Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Shabab'ın, teknik direktör Fatih Terim'le yollarını ayırdı. Arabistan ekibi tecrübeli hocaya video ile veda etti.

Haber Merkezi7 Temmuz 2025 Pazartesi 21:31 - Güncelleme:
Yollarını ayırma kararı almışlardı! Al-Shabab, Fatih Terim'e veda etti
ABONE OL

Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Shabab'ın, teknik direktör Fatih Terim'le yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada "Birçok teknik direktör takımdan geçer, ancak çok azı saha sınırlarını aşan bir iz bırakır. Terim, varlığı ve ahlakıyla güzel bir iz bırakan bir teknik direktörün mükemmel bir örneğiydi İmparator Fatih Terim'e güzel izi için teşekkürler." ifadleri kullanıldı.

İşte Al-Shabab'ın veda klibi:

ÖNERİLEN VİDEO

Kepçenin temas ettiği binanın çökme anı kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.