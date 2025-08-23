İSTANBUL 29°C / 21°C
Spor

Yolun açık olsun Ahmed Kutucu! Resmen geri dönüyor

Ahmed Kutucu için sürpriz bir gelişme yaşandı. Galatasaray'dan ayrılmaya hazırlanan 25 yaşındaki hücum oyuncusu, geri dönüyor. İşte Ahmed Kutucu transferine dair tüm detaylar…

Star Gazetesi23 Ağustos 2025 Cumartesi 10:47 - Güncelleme:
Yolun açık olsun Ahmed Kutucu! Resmen geri dönüyor
Ahmed Kutucu cephesinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Galatasaray'da forma giyen 25 yaşındaki forvet, beklentileri karşılayamadı. Sarı-kırmızılılardan ayrılmaya hazırlanan Ahmed, yılın sürprizine imza atarak geri dönüyor.

SÜPER LİG'DEN DE TALİPLERİ VAR

Ahmed Kutucu'ya Süper Lig'de bazı takımların ilgisi sürüyor. Başta Göztepe ve Gaziantep FK'nın oyuncuyu takip ettiği öne sürülürken Ahmed Kutucu ise bambaşka bir adrese gidiyor.

Alman basını, oyuncunun yeni durağını açıklarken, Ahmed Kutucu da sezonun flaş transferine imzayı atıyor. İşte o takım...

ELVEDA AHMED KUTUCU

Alman basınında çıkan habere göre, adı çeşitli takımlarla anılan Ahmed Kutucu, Bundesliga 2'ye transfer olmak üzere.

Star.com.tr'nin edindiği bilgiye göre, Schalke 04, Ahmed Kutucu'yu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Haberin detaylarında Galatasaray'ın oyuncuyu bonservisiyle birlikte göndermek istediği ancak mali koşullar nedeniyle Alman ekibinin kiralamada karar kıldığı ileri sürüldü.

Ahmed Kutucu'nun bu sezon da Galatasaray'da sınırlı süre alacağı belirtilerek, bu durumun oyuncunun Schalke 04'e transferini kolaylaştıracağı bildirildi. Daha önce Schalke'de forma giyen Ahmed Kutucu'nun transferinin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.

