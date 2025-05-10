Fred, Fenerbahçe defterini kapatmaya hazırlanıyor. Sarı lacivertlilerin Manchester United'dan transfer ettiği Brezilyalı orta saha için harekete geçildi. Bu kapsamda Fred'in gelecek sezondan itibaren Süper Lig'de olması beklenmiyor. İşte futbolcunun yeni durağı...

GÜLE GÜLE FRED!

Fenerbahçe ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Fred, vedaya hazırlanıyor. İnişli çıkışlı performansıyla zaman zaman eleştirilen Brezilyalı futbolcu için sarı lacivertlilerin, gelecek tekliflerin değerlendirilmesine yönelik karar aldığı öne sürüldü.

Bu kapsamda Fred'e Suudi Arabistan takımlarının yakın bir ilgisinin bulunduğu ifade edildi.

Sezon sonunda Fenerbahçe'nin kapısının çalınacağı aktarılırken, sarı lacivertlilerin bu transferden 15 milyon avro civarında bonservis geliri beklediği kaydedildi.

Bununla beraber Fred'in sezon sonunda ülkesi Brezilya'ya dönebileceği de gelen bilgiler arasında yer aldı.

FENERBAHÇE KARNESİ

Fred, Fenerbahçe ile şimdiye kadar tüm kulvarlarda 78 maça çıktı. Brezilyalı oyuncu bu karşılaşmalarda takımına 8 gol ve 16 asistlik katkı verdi.