Orta sahaya takviye yapmak için dört koldan çalışmalarına devam eden Galatasaray, süreci titizlikle sürdürüyor. Sarı-kırmızılılarda pek çok aday gündeme gelirken ayrılacakların isimleri de belli olmaya başladı. Buna göre takımın Brezilyalı oyuncusu Gabriel Sara, kulübe veda etmeye hazırlanıyor.

PERFORMANSI DÜŞÜŞTE

Geçen sezon Galatasaray'da etkili bir başlangıç yapan Gabriel Sara, sezon ortasında yaşadığı sakatlığın ardından eski formunun uzağında kaldı.

Yeni sezona da İlkay Gündoğan'ın gölgesinde başlayan 26 yaşındaki merkez orta sahaya sürpriz bir kulüp talip oldu. İşte o takım...

GABRIEL SARA İÇİN HAREKETE GEÇTİLER

İngiliz basınının duyurduğu transfer haberine göre Premier Lig ekiplerinden Fulham, Gabriel Sara için Galatasaray'ın kapısını çaldı. Oyuncunun şartlarını öğrenmek isteyen Ada temsilcisi, Sara transferini bitirmek amacıyla harekete geçti.

Gabriel Sara için Fulham'ın henüz resmi teklif yapmadığı da belirtilirken, oyuncunun yeniden İngiltere'ye dönmeye sıcak baktığı öğrenildi.

Bununla birlikte taraflar arasında görüşmelerin sürdüğü, Gabriel Sara'nın kariyerine Premier Lig'de devam edebileceği ileri sürüldü. Ek olarak Galatasaray'ın Sara için talep ettiği bonservis bedeli ise henüz netlik kazanmadı. Bu sezon Galatasaray formasıyla 26 resmi karşılaşmada görev yapan Gabriel Sara, takımına 2 gol ve 2 asistlik katkı verdi.