İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Ocak 2026 Perşembe / 27 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,1956
  • EURO
    50,2742
  • ALTIN
    6375.67
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Yolun açık olsun Gabriel Sara! Transferi resmen duyurdular
Spor

Yolun açık olsun Gabriel Sara! Transferi resmen duyurdular

Gabriel Sara için çarpıcı bir transfer gelişmesi yaşandı. Galatasaray'da bu sezon beklentilerin altında kalan Brezilyalı sambacı, sarı-kırmızılılara veda ediyor. İşte Gabriel Sara'nın yeni adresi…

Star Gazetesi15 Ocak 2026 Perşembe 15:07 - Güncelleme:
Yolun açık olsun Gabriel Sara! Transferi resmen duyurdular
ABONE OL

Orta sahaya takviye yapmak için dört koldan çalışmalarına devam eden Galatasaray, süreci titizlikle sürdürüyor. Sarı-kırmızılılarda pek çok aday gündeme gelirken ayrılacakların isimleri de belli olmaya başladı. Buna göre takımın Brezilyalı oyuncusu Gabriel Sara, kulübe veda etmeye hazırlanıyor.

PERFORMANSI DÜŞÜŞTE

Geçen sezon Galatasaray'da etkili bir başlangıç yapan Gabriel Sara, sezon ortasında yaşadığı sakatlığın ardından eski formunun uzağında kaldı.

Yeni sezona da İlkay Gündoğan'ın gölgesinde başlayan 26 yaşındaki merkez orta sahaya sürpriz bir kulüp talip oldu. İşte o takım...

GABRIEL SARA İÇİN HAREKETE GEÇTİLER

İngiliz basınının duyurduğu transfer haberine göre Premier Lig ekiplerinden Fulham, Gabriel Sara için Galatasaray'ın kapısını çaldı. Oyuncunun şartlarını öğrenmek isteyen Ada temsilcisi, Sara transferini bitirmek amacıyla harekete geçti.

Gabriel Sara için Fulham'ın henüz resmi teklif yapmadığı da belirtilirken, oyuncunun yeniden İngiltere'ye dönmeye sıcak baktığı öğrenildi.

Bununla birlikte taraflar arasında görüşmelerin sürdüğü, Gabriel Sara'nın kariyerine Premier Lig'de devam edebileceği ileri sürüldü. Ek olarak Galatasaray'ın Sara için talep ettiği bonservis bedeli ise henüz netlik kazanmadı. Bu sezon Galatasaray formasıyla 26 resmi karşılaşmada görev yapan Gabriel Sara, takımına 2 gol ve 2 asistlik katkı verdi.

ÖNERİLEN VİDEO

Adana'da köpek dehşeti: Kadının imdadına bölge esnafı yetişti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.