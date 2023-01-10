Yolun açık olsun Kaan Ayhan! Transferde herkesi ters köşe yaptı: İşte yeni adresi

Transferde adı uzun süredir Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ile anılan Kaan Ayhan, herkesi ters köşe yaptı. Almanya Bundesliga ekiplerinden Stuttgart'ın Kaan Ayhan'ı kadrosuna katmaya hazırlandığı ileri sürüldü.

KAAN AYHAN, İSTANBUL EKİPLERİNİN GÜNDEMİNDEYDİ

Geçtiğimiz yazdan beri Kaan Ayhan için birçok transfer iddiası gündeme gelmişti. Milli oyuncu için özellikle İstanbul devleri Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş iddiaları ortaya atılmış ancak transfer bir türlü gerçekleşmemişti.

STUTTGART, KAAN AYHAN'I KADROSUNA KATIYOR

Almanya basınında yer alan habere göre; Bundesliga takımlarından Stuttgart, Kaan Ayhan'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Alman ekibi, 28 yaşındaki milli oyuncunun transferini satın alma opsiyonlu kiralık olarak bitirecek.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Kaan Ayhan, bu sezon Sassuolo formasıyla şu ana kadar 11 resmi maça çıktı ve bunların 6'sında ilk 11'de yer aldı. Toplam 630 dakika sahada kalan, 28 yaşındaki milli oyuncu, 1 golle skora etki edebildi.