Sebastian Szymanski cephesinde dikkat çekici bir transfer gelişmesi yaşandı. Fenerbahçe'nin Polonyalı orta sahası, inişli-çıkışlı performansıyla zaman zaman eleştirilirken özellikle Benfica maçından sonra bu tepkiler oldukça arttı.

Öte yandan Sebastian Szymanski'nin Fenerbahçe defterini kapatması beklenirken imza atacağı takım da netleşmeye başladı.

ARKA PLAN

2023 yılında Dinamo Moskova'dan transfer edilen Sebastian Szymanski, Süper Lig macerasını noktalıyor. Sarı lacivertlilerin 9,75 milyon euro'ya kadrosuna kattığı Polonyalı oyuncuya birçok kulübün ilgisi bulunurken, Sebastian Szymanski de tercihini yaptı.

Buna göre Sebastian Szymanski, Avrupa'nın yolunu tutmaya hazırlanırken transfer için de geri sayıma geçildi. İşte Szymanski'nin yeni kulübü...

İTALYANLAR PEŞİNDE

Fenerbahçe ilk aşamada Sebastian Szymanski'yi satmayı düşünmezken, Polonyalı orta sahaya Atalanta ve Fiorentina'nın ilgisi giderek artıyor.

İtalyan basınının duyurduğu habere göre, Fiorentina, Sebastian Szymanski için yeniden sarı-lacivertlilerin kapısını çalmaya hazırlanıyor.

Haberde, Szymanski transferinde Fiorentina'nın bir adım önde olduğu bildirilirken, Atalanta'nın da ısrarını sürdürdüğü ifade edildi. Bu kapsamda Sebastian Szymanski transferinin kısa süre içerisinde sonuca ulaştırılması hedefleniyor.

Fenerbahçe formasıyla 112 karşılaşmada süre alan Szymanski, takımına 20 gol ve 29 asistlik katkı sağladı.