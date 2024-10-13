İSTANBUL 18°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Ekim 2024 Pazar / 10 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,3054
  • EURO
    37,5445
  • ALTIN
    2928.22
  • BIST100
    8876.22
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Yoluna kayıpsız devam ediyor! Dev derbinin kazananı Fenerbahçe
Spor

Yoluna kayıpsız devam ediyor! Dev derbinin kazananı Fenerbahçe

Turkcell Kadınlar Futbol Ligi'nin 6. haftası dev derbiye sahne oldu. Fenerbahçe Petrol Ofisi sahasında konuk ettiği Galatasaray Petrol Ofisi'ni 2-0'lık skorla mağlup etti ve ligde 6'da 6 yaptı. İşte detaylar...

13 Ekim 2024 Pazar 16:03 - Güncelleme:
Yoluna kayıpsız devam ediyor! Dev derbinin kazananı Fenerbahçe
ABONE OL

Fenerbahçe Petrol Ofisi ile Galatasaray Petrol Ofisi, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 6. haftasında karşı karşıya geldi.

Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Ev sahibi Fenerbahçe, ikinci yarıda bulduğu gollerle sahadan galibiyetle ayrıldı ve derbide 3 puanı aldı. Sarı-lacivertli takımın gollerini 62. dakikada Ümran Özev ve 67. dakikada Yağmur Uraz kaydetti.

FENERBAHÇE GALİBİYET SERİSİNİ SÜRDÜRDÜ

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe derbiyle birlikte galibiyet serisini 6 maça yükseltti.

Sarı-lacivertli takım Galatasaray'la oynadığı Derbi öncesindeki 5 maçı da kazanmıştı. Fenerbahçe bu galibiyetle puanını 18'e yükseltip liderliğini sürdürdü.

Galatasaray ise bu sezon ligdeki ilk yenilgisini derbide aldı. Sarı-kırmızılılar Fenerbahçe derbisi öncesindeki 3 maçından da galibiyetle ayrılışmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.