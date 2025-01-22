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Spor

Yönetim görevden aldı! Borussia Dortmund'da Nuri Şahin dönemi sona erdi

Alman ekibi Borussia Dortmund üst üste alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Nuri Şahin'i göreve aldı. İşte detaylar...

Haber Merkezi22 Ocak 2025 Çarşamba 10:52 - Güncelleme:
Yönetim görevden aldı! Borussia Dortmund'da Nuri Şahin dönemi sona erdi
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Borussia Dortmund, Nuri Şahin'in görevine son verdi.

Bild ve Sky Almanya'nın haberine göre; teknik direktör Nuri Şahin derhal geçerli olmak üzere görevinden alındı. Bu karar, FC Bologna karşısında alınan 2-1'lik Şampiyonlar Ligi yenilgisinin ardından geldi.

İtalya'daki yenilgi üst üste dördüncü yenilgi oldu. Sarı-Siyahlılar bugünkü maçlar öncesinde ligde 13. sıraya, Bundesliga'da ise onuncu sıraya geriledi. CL'ye katılma hedefinden yedi puan uzakta ve bu nedenle ciddi bir tehlike altında.

Şahin, altı aylık yardımcı antrenörlük görevinin ardından geçtiğimiz yaz teknik direktörlük görevine terfi etti. İyi bir başlangıcın ardından, son haftalarda belirgin bir düşüş eğilimi kendini gösterdi.

DORTMUND'DA 5 ADAY VAR

Dortmund şimdi teknik direktör değişikliğiyle buna bir son vermek istiyor.

Dortmund, yeni teknik direktörün kim olduğunu belirlemedi ancak Bild'e göre Erik ten Hag, Urs Fischer, Niko Kovac, Roger Schmidt ve Sandro Wagner isimleriyle görüşmeler yapılacak ve ardından birinde karar kılınacak.

Dortmund'dan resmi açıklama geldi

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