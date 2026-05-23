Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Sarı kırmızılıların, takviye yapmayı hedeflediği bölgeler netleşti. Teknik ekip, ana kadrodan ayrılan futbolcu olmazsa 5 ya da 6 transfer istiyor.

TRT Spor'un haberine göre; Orta sahaya 2 takviye düşünülüyor. 6 ve 8 oynayabilen bir oyuncunun yanı sıra, 10 numaraya da transfer hedefleniyor.

Hücumda ise öncelikli bölgeler, bir kanat forvet ve santrfor. Transfer komitesi, Icardi'nin takımda kaldığı denklemde bile özellikle 1 yerli golcü daha almayı planlıyor.

Galatasaray öncelikli olmasa da savunmaya takviye yapılması düşünülüyor. Bir bek ve stoper transferi de ilerleyen haftalarda gündeme gelebilir.