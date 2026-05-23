23 Mayıs 2026 Cumartesi / 7 ZilHicce 1447
  • Yönetim kararını verdi! Cimbom'un transfer planı ortaya çıktı
Spor

Yönetim kararını verdi! Cimbom'un transfer planı ortaya çıktı

Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer hareketliliği hız kazandı. Sarı-kırmızılılar, orta saha, hücum ve savunmaya toplam 5-6 takviye planlarken; teknik heyet özellikle 10 numara, kanat forvet ve yerli santrfor transferine öncelik veriyor.

HABER MERKEZİ23 Mayıs 2026 Cumartesi 16:08 - Güncelleme:
Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Sarı kırmızılıların, takviye yapmayı hedeflediği bölgeler netleşti. Teknik ekip, ana kadrodan ayrılan futbolcu olmazsa 5 ya da 6 transfer istiyor.

TRT Spor'un haberine göre; Orta sahaya 2 takviye düşünülüyor. 6 ve 8 oynayabilen bir oyuncunun yanı sıra, 10 numaraya da transfer hedefleniyor.

Hücumda ise öncelikli bölgeler, bir kanat forvet ve santrfor. Transfer komitesi, Icardi'nin takımda kaldığı denklemde bile özellikle 1 yerli golcü daha almayı planlıyor.

Galatasaray öncelikli olmasa da savunmaya takviye yapılması düşünülüyor. Bir bek ve stoper transferi de ilerleyen haftalarda gündeme gelebilir.

