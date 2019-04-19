13°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8119
  • 6,5517
  • 238.321
  • 96.861
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Yönetim Konoplyanka'nın işini bitirelim dedi Şenol Güneş veto etti

Bundesliga temsilcisi Schalke 04'te forma giyen Ukraynalı kanat oyuncusu Yevhen Konoplyanka'nın Beşiktaş'ın kapısından döndüğü yazıldı

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İsmi sık sık Türk takımlarıyla anılan Ukraynalı oyuncu Yevhen Konoplyanka, devre arasında Beşiktaş'ın gündemine gelirken, transfere Şenol Güneş'in karşı çıktığı iddia edildi.

Ukrayna basınından Obozrevatel'in haberine göre, Bundesliga temsilcisi Schalke 04'te forma giyen Ukraynalı kanat oyuncusu Yevhen Konoplyanka, Beşiktaş'a gelecekti ancak Şenol Güneş buna izin vermedi. Güneş'in Konoplyanka'yı veto etmesinin ardından oyuncu da takımında kaldı ve transfer son anda iptal oldu.

"KONOPLYANKA'YA YER YOK"

Schalke de son günlerde istenmeyen adam ilan edilen Konoplyanka için Schalke teknik direktörü Huub Stevens'tan da bir açıklama geldi. Stevens, "Konoplyanka kadroya giremiyor çünkü taktik plana uymuyor. Sağlığı iyi durumda ama bizim taktiğimize bir bakın, neden oynamadığını anlayabilirsizniz" ifadelerine yer verdi.

Yevhen Konoplyanka bu sezon ligde 12 maça çıkarken 1 gol, 1 asistle oynadı

(Sporx)

Başkan Erdoğan´dan seçim açıklaması: Sonuna kadar bu mücadeleyi vereceğiz

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Ses altı seyir füzesi Neptün yeniden ateşlendi

Ses altı seyir füzesi Neptün yeniden ateşlendi

'Başörtüsü Simbad’ın uçan halısı değildir'

'Başörtüsü Simbad’ın uçan halısı değildir'

Rabia Naz'ın ölümüyle ilgili flaş talep

Rabia Naz'ın ölümüyle ilgili flaş talep

'Türkiye kilit partner'

'Türkiye kilit partner'

İran'da rejime 'Haşdi Şabi' tepkisi

İran'da rejime 'Haşdi Şabi' tepkisi

Tehlikeli çatışma! Rus ve İran askerleri birbirine girdi

Tehlikeli çatışma! Rus ve İran askerleri birbirine girdi

Türkiye'nin konuştuğu öğretmen o anları anlattı

Türkiye'nin konuştuğu öğretmen o anları anlattı

Yeni emekliye Mayıs'ta bin 825 TL

Yeni emekliye Mayıs'ta bin 825 TL
 

POPÜLER HABERLER

Gece yarısı kaldırımları yıkadı

Gece yarısı kaldırımları yıkadı

Erken emekli olmak isteyenler dikkat! Erken emeklilikte 3.5 yıl formülü!

Erken emekli olmak isteyenler dikkat! Erken emeklilikte 3.5 yıl formülü!

Hatay'da görsel şölen! Mutlaka görün...

Hatay'da görsel şölen! Mutlaka görün...

ABD'den yeni F-35 teklifi!

ABD'den yeni F-35 teklifi!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA