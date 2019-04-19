Yönetim Konoplyanka'nın işini bitirelim dedi Şenol Güneş veto etti

İsmi sık sık Türk takımlarıyla anılan Ukraynalı oyuncu Yevhen Konoplyanka, devre arasında Beşiktaş'ın gündemine gelirken, transfere Şenol Güneş'in karşı çıktığı iddia edildi.

Ukrayna basınından Obozrevatel'in haberine göre, Bundesliga temsilcisi Schalke 04'te forma giyen Ukraynalı kanat oyuncusu Yevhen Konoplyanka, Beşiktaş'a gelecekti ancak Şenol Güneş buna izin vermedi. Güneş'in Konoplyanka'yı veto etmesinin ardından oyuncu da takımında kaldı ve transfer son anda iptal oldu.

"KONOPLYANKA'YA YER YOK"

Schalke de son günlerde istenmeyen adam ilan edilen Konoplyanka için Schalke teknik direktörü Huub Stevens'tan da bir açıklama geldi. Stevens, "Konoplyanka kadroya giremiyor çünkü taktik plana uymuyor. Sağlığı iyi durumda ama bizim taktiğimize bir bakın, neden oynamadığını anlayabilirsizniz" ifadelerine yer verdi.

Yevhen Konoplyanka bu sezon ligde 12 maça çıkarken 1 gol, 1 asistle oynadı

(Sporx)