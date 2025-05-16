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Spor

Yönetim Kurulu toplantısında karar çıktı! Fenerbahçe seçime gidiyor

Fenerbahçe Yönetim Kurulu bugün yapılan toplantıda olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldı. Kongrenin Eylül ayında yapılması planlanıyor. İşte detaylar...

Haber Merkezi16 Mayıs 2025 Cuma 16:05 - Güncelleme:
Yönetim Kurulu toplantısında karar çıktı! Fenerbahçe seçime gidiyor
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Fenerbahçe'de kongre üyelerinin olağanüstü seçim için imza toplaması devam ederken, başkan Ali Koç'tan flaş bir karar geldi.

Yeterli sayıya ulaşılması halinde seçime gidecek olan Fenerbahçe Kulübü'nde yönetim, bu durumun önüne geçmek ve camianın seçim talebini yerine getirmek için karar aldı.

Sarı-lacivertli yönetim kurulu, bugün toplantıda bir araya geldi ve seçim çağrılarını masaya yatırdı.

Fenerbahçe'de yönetim kurulu toplantısında seçim kararı çıktı.

Sarı-lacivertlilerde seçimin eylül ayında yapılması yönünde planlama olduğu bilgisine ulaşıldı.

Bu gelişmelerin ardından Fenerbahçe Kulübü'nün kısa süre içerisinde resmi açıklama yapması bekleniyor.

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