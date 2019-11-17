22°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7449
  • 6,3531
  • 271.886
  • 105380
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Yönetimden Ersun Yanal'a: 'Şampiyonluk yoksa sözleşme de yok'

Fenerbahçe yönetimi sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Ersun Yanal'a yeni teklif götürmedi. Şampiyonluk gelirse Yanal ile 2 yıllık sözleşme imzalanacak. Aksi halde yeni kontrat olmayacak.

  • Takvim
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Fenerbahçe'de sezon sonunda sezleşmesi sona erecek olan teknik direktör Ersun Yanal'a şu ana kadar yeni bir teklif iletilmediği öğrenildi.
 
Takvim gazetesinde yer alan haberde; Ali Koç'un şampiyonluk dışında bir başarı kabul etmediği sezon sonunu beklediği bildirildi.
 
HENÜZ GÖRÜŞME OLMADI
 
Dirar ile sözleşme yenileyen Ozan ve Tolga ile yeni sözleşme aşamasında olan yönetimin, Yanal'a teklif götürmeyerek kendisine net bir mesaj verdiği ifade ediliyor.
 
TEK KRİTER ŞAMPİYONLUK
 
Kulübe yakın kaynaklar, F.Bahçe sezonu şampiyon olarak tamamlarsa Ersun Yanal ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalanacağı aksi halde yeni teklifin yapılmayacağını belirtiyor.
 
Ersun Yanal, bu sezon tüm hesaplarını şampiyonluk üzerine kurmuş durumda.

İlk kez görüntülendi: İşte Türkiye´nin yapay zekalı İHA´ları

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bolivya bilanço artıyor: 18'e yükseldi

Bolivya bilanço artıyor: 18'e yükseldi

Siyanürle ölümler  intihar değil ‘cinayet’

Siyanürle ölümler  intihar değil ‘cinayet’

Beton duvarlar tuvalleri oldu

Beton duvarlar tuvalleri oldu

Ezo Sunal müjdeyi verdi! 'Kemal Sunal' belgeseli geliyor

Ezo Sunal müjdeyi verdi! 'Kemal Sunal' belgeseli geliyor

21 yaşında 'genç girişimci kredisi' aldı! Şimdi siparişlere yetişemiyor

21 yaşında 'genç girişimci kredisi' aldı! Şimdi siparişlere yetişemiyor

Balonlar Türkiye’ye yayılıyor! Kayseri semaları da renklendi

Balonlar Türkiye’ye yayılıyor! Kayseri semaları da renklendi

Şanlıurfa'da terk edildi, Osmaniye'de sahiplendirildi

Şanlıurfa'da terk edildi, Osmaniye'de sahiplendirildi

Takla atan araç direğe çarpıp dik durdu 

Takla atan araç direğe çarpıp dik durdu 
 

POPÜLER HABERLER

HDP´li vekil polis kalkanına kafa attı! Sonra bayıldı...

HDP´li vekil polis kalkanına kafa attı! Sonra bayıldı...

Dünyanın en sağlıklı şehirleri belli oldu... Türkiye'den 5 yer!

Dünyanın en sağlıklı şehirleri belli oldu... Türkiye'den 5 yer!

21 yaşında 'genç girişimci kredisi' aldı! Şimdi siparişlere yetişemiyor

21 yaşında 'genç girişimci kredisi' aldı! Şimdi siparişlere yetişemiyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA