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Spor

Youcef Atal için Beşiktaş iddiası

Transfere hızlı bir giriş yapan Beşiktaş'ın, sezonu Adana Demirspor'da tamamlayan Youcef Atal'ı gündemine aldığı iddia edildi.

27 Haziran 2024 Perşembe 16:45 - Güncelleme:
Youcef Atal için Beşiktaş iddiası
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Gabriel Paulista ve Rafa Silva'yı kadrosuna katarak transfer dönemine hızlı bir başlangıç yapan Beşiktaş, gündemine Youcef Atal'ı aldı.

BEŞİKTAŞ VE EYÜPSPOR

Cezayir medyasında yer alan habere göre, Atal ile Beşiktaş dışında Süper Lig'e yeni yükselen Eyüpspor'un da ilgilendiği öne sürüldü.

SÖZLEŞMESİ SONA ERDİ

28 yaşındaki Atal, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Adana Demirspor forması giymişti. Cezayirli futbolcunun Akdeniz temsilcisi ile sözleşmesi sona erdi.

Adana Demirspor forması altında 11 maçta sahaya çıkan Atal, 1 gol attı ve 2 asist yaptı.

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