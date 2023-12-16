Youcef Atal transferine dava engeli

Filistin yanlısı paylaşımları yüzünden Fransız Nice takımı tarafından kadro dışı bırakılan Youcef Atal'ın, Beşiktaş'la 18 Aralık tarihinden sonra görüşmelere başlayacağı bildirildi.

CEZAYİR BASINI YAZDI

Cezayir basını bu konuda şu önemli ayrıntılara yer verdi; "Nice Kulübü, önümüzdeki yaz sözleşmesi bitecek olan Atal'ın satışından para kazanmak istiyor. Türkiye'nin en sembolik kulüplerinden biri olan Beşiktaş'ın adı da bu bağlamda ortaya çıkıyor." denildi.

Ayrıca haberin devamında 18 Aralık'ta görülecek davanın sonrasında Beşiktaş'ın, Cezayirli yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak için girişimlerini hızlandıracağı da söylendi.

6 MAÇA ÇIKTI

Filistin lehine yaptığı paylaşımlardan sonra 21 Ekim'de oynanan Marsilya maçıyla birlikte kadro dışı bırakılan Youcef Atal, Nice formasıyla bu sezon 6 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 1 gollük katkı sağladı.