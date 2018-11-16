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Younes Belhanda Borussia Dortmund ile temasta

G.Saray’la sözleşmesi 2021’de bitecek olan Faslı yıldızın menajeri D’Avila, Dortmund’la masaya oturdu. Cazip bir teklif gelirse Aslan, Belhanda ile Ocak’ta yolları ayıracak.

  • StarSpor
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GALATASARAYLI Belhanda’ya dev talip... Sarı-Kırmızılı takımda sezon başından bu yana performansı eleştirilen ve taraftarın tepkisini çeken Faslı ‘10 numara’, Almanya’nın köklü kulübü B.Dortmund’un radarına girdi. 28 yaşındaki oyuncu için kolları sıvayan Sarı-Siyahlılar’ın, devre arasında Cim-Bom’un kapısını çalmaya hazırlandığı öğrenildi.

ALMANYA’YA DÖNMEK İSTİYOR

Belhanda’nın menajerliğini yapan William D’Avila, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, sözleşmesi 2021 yılında bitecek yıldız oyuncu ile başta Monaco ve Dortmund olmak üzere birçok takımın ilgilendiğini belirtmişti. Bir dönem Schalke 04’te forma giyen Kuzey Afrikalı oyuncunun, Dortmund’un ilgisi karşısında çok mutlu olduğu ve yeniden Almanya’ya dönmek istediği bildirildi.

İYİ TEKLİF GELİRSE SATILACAK

Galatasaray da yıllık garanti 3 milyon 350 bin euro kazanan yıldız oyuncuyu elden çıkarmanın hesaplarını yapıyor. Ekonomik olarak zor günlerden geçen Sarı-Kırmızılılar, iyi bir teklif gelmesi halinde Belhanda’nın satılmasına sıcak bakıyor. Geçen sezon 35 resmi maçta 3 gol, 10 asistlik performans sergileyen 28 yaşındaki futbolcu, bu sezon ise 14 maçta şans bulup 3 gol pası verirken, gol atamadı.

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