Younes Belhanda Galatasaray'a bu sözlerle veda etti! Fatih Terim detayı...

12 Mart 2021 Cuma 23:28 - Güncelleme: 12 Mart 2021 Cuma 23:28

Galatasaray'a 2017-2018 sezonunun başında gelen ve 2 lig şampiyonluğu yaşayarak takıma 131 maçta 22 gol ve 26 asistlik katkı yapan Belhanda, stat zemini hakkında yönetime yaptığı eleştiri sonrasında sözleşmesi feshedilip kulüpten gönderilmişti. Faslı oyuncu, sosyal medya hesabı üzerinden camiaya veda etti.

"SİZLERİ ASLA UNUTMAYACAĞIM"



Sosyal medya hesabından takımla çekilen bir fotoğrafını paylaşan Belhanda, "Sizlerin eşliğinde harika bir 4 sene geçirdim. Desteğiniz için teşekkürler. Hocam Fatih Terim'e teşekkürler. Takım arkadaşlarım, sizlere teşekkürler. Çalışanlara teşekkürler. Taraftarlara teşekkürler. Sizleri asla unutmayacağım" notunu düştü.

BELHANDA NE DEMİŞTİ?

Belhanda, Demir Grup Sivasspor karşılaşması sonrası yayıncı kuruluşa şu açıklamayı yapmıştı:

"Saha zemini elbette bizi etkiliyor. Biz Galatasaray'ız. Normal olarak, Galatasaray yöneticilerinin bir çözüm bulması lazım. Bizlerin futbol oynadığımızı biliyorlar. Pas vermeyi, pasları ikilemeyi seven insanlarız. Bir çözüm bulmalısın. Hiç durmadan Twitter ve Instagram'da kendini seyretmemek, basında olup bitenlere bakmamak lazım. Gel statla ilgilen. Sahada mücadele eden, oynayan biziz. Dolayısıyla hafta sonu oynayabilmemiz için her şeyi yapmaları ve oynamak için iyi koşulları sağlamaları gerekiyor. Antrenman merkezimiz bile buradan daha iyi. Bu normal mi? Üstelik her gün Florya'da antrenman yapıyoruz ve Florya'daki saha buradakinden daha iyi. Bu normal mi? Bu normal değil."