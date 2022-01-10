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Spor

Younes Belhanda: Galibiyet golünü attığım için mutluyum

Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup eden Adana Demirspor'da Younes Belhanda, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

10 Ocak 2022 Pazartesi 22:18 - Güncelleme: 10 Ocak 2022 Pazartesi 22:18
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Adana Demirsporlu Younes Belhanda, Fenerbahçe karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Younes Belhanda "Galibiyet golünü attığım için mutluyum. Takım olarak da kazandığımız için mutluyum. 1 hafta bu maça çalıştık. Buradan galibiyetle ayrıldık. Bu ligde kalıcı olmak istiyoruz. Bunu da gösteriyoruz." dedi.

Younes Belhanda ayrıca "Tüm maçlara aynı şekilde hazırlanıyoruz. Büyük maçlarda; Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a karşı oynarken motivasyon kendiliğinden geliyor." ifadelerini kullandı.

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