İSTANBUL 15°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Mart 2026 Cumartesi / 10 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,4684
  • EURO
    51,2648
  • ALTIN
    6418.21
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  Younes Belhanda için olay itiraf! ''İdmanda saldırdı, bıçakla bekledi''
Younes Belhanda için olay itiraf! ''İdmanda saldırdı, bıçakla bekledi''

Adana Demirspor'un eski oyuncusu Birkir Bjarnason, o dönem takım arkadaşı olan Younes Belhanda hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. İzlandalı futbolcu, idmanda saldırıya uğradığını ve Belhanda'nın soyunma odasında bıçakla beklediğini söyledi.

Akşam28 Mart 2026 Cumartesi 08:33 - Güncelleme:
ABONE OL

Adana Demirspor'da 47 maça çıkıp 7 gol atan ve 4 asist yapan İzlandalı oyuncu Birkir Bjarnason, aynı dönemde G.Saray'dan ayrılan ve Adana Demirspor'a giden Faslı Younes Belhanda hakkında şok açıklamalar yaptı.

Adana Demirspor'da harika bir sezon geçirdiğini ancak ikinci sezonun başlamasına 5 gün kala, 2022 yaz aylarında idman sırasında Belhanda'nın saldırısına uğradığını şöyle açıkladı:

"5'e 5 maç yapıyorduk. Topu aldı, benden uzaklaştı, başka birinden bir darbe aldı. Sonra ben ona baskı yapmaya devam ettim. Döndü ve kasıklarıma vurdu, ardından çeneme sert bir yumruk attı. Yere düştüm. Ben de ona vurmak için kalktım ama diğer oyuncular ayırdı. Teknik Direktör Montella olup bitenleri görmemiş gibi davrandı. Belhanda oyuna alınmadı, bir bankta oturdu, biz idmana devam ettik. İçeri girdik, başkan yardımcısı gelip onun adına özür diledi. Ben de iyi olmadığımı, onu idmanda görürsem bacaklarını kıracağımı söyledim. Bir önceki sezon savunmamızdaki Boğa lakaplı bir Türk'le tartışmıştı. Soyunma odasına gönderilmişti. Antrenmandan sonra içeri girdiğimizde elinde bıçakla bizi bekliyordu. Bu yüzden bana da saldıracağından endişelenmeye başladım. Sonra özür diledi ama onunla konuşmak istemedim."

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.