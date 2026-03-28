Adana Demirspor'da 47 maça çıkıp 7 gol atan ve 4 asist yapan İzlandalı oyuncu Birkir Bjarnason, aynı dönemde G.Saray'dan ayrılan ve Adana Demirspor'a giden Faslı Younes Belhanda hakkında şok açıklamalar yaptı.

Adana Demirspor'da harika bir sezon geçirdiğini ancak ikinci sezonun başlamasına 5 gün kala, 2022 yaz aylarında idman sırasında Belhanda'nın saldırısına uğradığını şöyle açıkladı:

"5'e 5 maç yapıyorduk. Topu aldı, benden uzaklaştı, başka birinden bir darbe aldı. Sonra ben ona baskı yapmaya devam ettim. Döndü ve kasıklarıma vurdu, ardından çeneme sert bir yumruk attı. Yere düştüm. Ben de ona vurmak için kalktım ama diğer oyuncular ayırdı. Teknik Direktör Montella olup bitenleri görmemiş gibi davrandı. Belhanda oyuna alınmadı, bir bankta oturdu, biz idmana devam ettik. İçeri girdik, başkan yardımcısı gelip onun adına özür diledi. Ben de iyi olmadığımı, onu idmanda görürsem bacaklarını kıracağımı söyledim. Bir önceki sezon savunmamızdaki Boğa lakaplı bir Türk'le tartışmıştı. Soyunma odasına gönderilmişti. Antrenmandan sonra içeri girdiğimizde elinde bıçakla bizi bekliyordu. Bu yüzden bana da saldıracağından endişelenmeye başladım. Sonra özür diledi ama onunla konuşmak istemedim."