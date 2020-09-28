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Spor

Younes Belhanda, Nice yolunda

Galatasaray'ın Faslı yıldızı Younes Belhanda için Fransa Lig 1'den Nice'in talip olduğu belirtildi. Transfere sıcak bakan yıldız oyuncu için yönetim Fatih Terim'in onayını bekliyor.

28 Eylül 2020 Pazartesi 20:51 - Güncelleme: 28 Eylül 2020 Pazartesi 20:52
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Galatasaray'da Younes Belhanda için transfer gelişmesi. 3 milyon 300 bin Euro'luk maaşı, istikrasız performansı, agresif davranışlarıyla gündemden düşmeyen Belhanda, son haftalarda sergilediği performans ve attığı gollerle dikkat çekmişti. Faslı futbolcu hakkında flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

NİCE'E SICAK BAKIYOR

A Spor'un haberine göre; Lig 1 ekibi Nice, Galatasaray'la 1 yıllık sözleşmesi kalan Younes Belhanda'yı kadrosuna katmak istiyor. 30 yaşındaki futbolcunun eski takımı Nice'e gitmeye sıcak baktığı ve son kararın Fatih Terim tarafından verileceği kaydedildi.

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