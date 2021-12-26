Star.com.tr 26 Aralık 2021 Pazar 10:41 - Güncelleme: 26 Aralık 2021 Pazar 10:43

Fas Milli Takımı Teknik Direktörü Vahid Halilhodzic, Adana Demirspor'un Faslı yıldızı Younes Belhanda'nın geçtiğimiz günlerde kendisi hakkında yaptığı yorumlara tepki gösterdi.

BELHANDA'DAN HALİLHODZİC'E FİZYOTERAPİST TEPKİSİ

2019 yılından bu yana Fas Milli Takımı'nda yer almayan Belhanda, Halilhodzic ile yaşadığı tartışmanın detaylarını anlattı ve "2019 yılında Fas Milli Takımı'nda 20 yıldır görev yapan bir fizyoterapistin genç milli takımlara düşürüldüğünü öğrendim. Benim sorunum şu ki; başkaları için her zaman dikkatli olmak istiyorum. Ben de Vahid'i görmeye gittim ve ona fizyoterapistin bu şekilde gönderilmesinin yanlış olduğunu, 20 yıldır milli takımda olduğunu söyledim. Bu konuşmayı saygılı bir şekilde yaptığım için yanlış bir şey yaptığımı düşünmüyorum. Bana kararını verdiğini ve onu yerini değiştirdiğini söyledi. Beni Fas Milli Takımı'ndaki yerimden eden de bu duruşum oldu." diye konuştu.

BELHANDA: HALILHODZIC ÇAĞIRSA DA GİTMEM

Star.com.tr'nin Fransız basınından derlediği habere göre; Belhanda, bundan sonra Halilhodzic kendisi arayıp çağırsa bile milli takıma gitmeyeceğini açıkça dile getirdi.

HALILHODZIC'TEN BELHANDA'YA CEVAP

Bosnalı teknik adam ise Belhanda'nın bu açıklamalarına tepkisiz kalmadı ve 31 yaşındaki futbolcunun tutumunu "iddialı" olarak nitelendirdi.

"BELHANDA FAZLA İDDİALI"

"Takımda kimin oynayacağını teknik direktör seçer, kiminle çalışacağına teknik direktör karar verir. Teknik direktörle kimin çalışacağına bir futbolcu karar vermek istiyorsa iddialıdır" ifadelerini kullanan Halilhodzic, fizyoterapisti neden görevinden aldığını ise "Bu bey 12 yıldır oradaydı. Geldiğimde kendi başıma kontrol ettim ve kendisiyle alakalı iyi yapmadığı bir şey duydum." sözleriyle açıkladı.

BELHANDA'YI ÇAĞIRMAMA NEDENİM FARKLI"

69 yaşındaki teknik adam, Belhanda'yı milli takıma çağırmama kararının ise tamamen farklı bir nedenden dolayı olduğunu söyledi ve "Teknik direktör olarak seçimlerimi yaptım ve ben daha rekabetçi, daha verimli oyuncular buldum. Takımda rekabet var." dedi.

2,5 YILDIR MİLLİ TAKIMA ÇAĞIRILMIYOR

Son olarak 5 Temmuz 2019'da oynanan Benin - Fas maçında milli takım forması giyen Younes Belhanda, yaklaşık 2,5 yıldır kadroya alınmıyor. Galatasaray'ın eski yıldızı, sezon başında transfer olduğu Adana Demirspor'da 10 maça çıkarken 1 gol attı.