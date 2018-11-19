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Younes Belhanda'dan Galatasaray'a kötü haber

Fas'ın Kamerun ile oynadığı milli maçta sakatlanan Younes Belhanda'nın en az 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

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Sinan Gümüş'ün devreyi kapatması sonrası Galatasaray'a diğer kötü haber Younes Belhanda'dan geldi.

Kamerun mücadelesinde hamstring zorlanması (arka adale çekmesi) meydana gelen ve sahayı sedye ile terk eden Belhanda, Fas Milli Takımı'nın kadrosundan çıkartıldı. Yıldız oyuncunun iyileşme sürecinin üç haftayı bulacağı gelen haberler arasında.

28 yaşındaki orta saha oyuncusunun sahalara dönüşü ise altı haftayı bulabilir. Younes Belhanda, büyük ihtimalle ligde Atiker Konyaspor, Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir ve Sivasspor, Şampiyonlar Ligi'nde ise Lokomotiv ve Porto karşılaşmalarında formasını giyemeyecek.

(Sabah)

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