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Spor

Younes Belhanda'nın cezası belli oldu

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Alanyaspor maçında kırmızı kart gören Adana Demirsporlu oyuncu Belhanda'ya 2 maç ceza verdi.

AA17 Kasım 2022 Perşembe 21:08 - Güncelleme:
Younes Belhanda'nın cezası belli oldu
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Adana Demirsporlu futbolcu Younes Belhanda'ya 2 maç men cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'de Corendon Alanyaspor ile oynanan maçta rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle Adana Demirsporlu futbolcu Belhanda'ya 2 maç men ve 17 bin 500 lira para cezası verildiği bildirildi.

PFDK'nin, Yukatel Kayserispor'a 343 bin 500, MKE Ankaragücü'ne 181, Trabzonspor'a 126, Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe'ye 56'şar, Galatasaray'a da 50 bin lira para cezası uyguladığı aktarıldı.

Kurulun, Yukatel Kayserispor görevlileri Ferhat Kök, Emel Karkuş, Oğuz Korkmaz, Abdullah Tükenmez ve Esra Toybıyık'a da 15'er gün hak mahrumiyeti cezası verdiği kaydedildi.

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