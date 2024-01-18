İSTANBUL 15°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Ocak 2024 Perşembe / 8 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,1483
  • EURO
    32,9293
  • ALTIN
    1949.37
  • BIST100
    8081.26
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Younes Belhanda'nın yeni adresi Al Shamal oldu
Spor

Younes Belhanda'nın yeni adresi Al Shamal oldu

Adana Demirspor'dan ayrılan Faslı futbolcu Younes Belhanda'nın yeni adresi Al Shamal oldu. Oyuncu 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

IHA18 Ocak 2024 Perşembe 13:52 - Güncelleme:
Younes Belhanda'nın yeni adresi Al Shamal oldu
ABONE OL

Adana Demirspor ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini fesheden Faslı futbolcu Younes Belhanda, Katar Ligi ekiplerinden Al Shamal ile sözleşme imzaladı.

Katar Ligi ekiplerinden Al Shamal, Adana Demirspor ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini fesheden Faslı futbolcu Younes Belhanda'yı kadrosuna kattı. Deneyimli oyuncu ile 2.5 yıllık sözleşme imzalandı.

Daha önce Galatasaray ve Adana Demirspor formaları giyen 33 yaşındaki orta saha, Türkiye kariyerinde çıktığı 202 resmi maçta 41 gol, 32 asistlik katkı sağladı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.