Younes Belhanda'ya büyük sürpriz! Geri dönüyor

Younes Belhanda bu sezon Adana Demirspor'da gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Fas Milli Takımı'nın Dünya Kupası kadrosuna seçilmeyen tecrübeli futbolcu, vatandaşı Amine Harit'in dizinden sakatlanması sonrası gündeme gelen ilk isim oldu.

BELHANDA ADAYLAR ARASINDA

Monaco ile Marsilya arasında oynanan karşılaşmanın 62. dakikasında Guendouzi'nin pasına hareketlenen Amine Harit, Monaco savunmasında Disasi ile çarpışarak yerde kaldı. Acı içinde diz kapağını tutan oyuncu, yaşadığı sakatlıktan dolayı oyuna devam edemedi. Çapraz bağlarında yırtılma meydana gelen Harit ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Katar'daki Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan Fas'ın açıklanan kadrosunda yer alan Harit'in tedavisine başlandı. Sakatlığı sebebiyle Dünya Kupası'na gidememe ihtimali yüksek olan yıldız oyuncunun yerine, Adana Demirspor'dan Belhanda'nın ismi geçiyor.

Belhanda ile birlikte Al-Ain'den Soufiane Rahimi ile Ferencvaros'tan Ryan Mmaee de adaylar arasında gösteriliyor.