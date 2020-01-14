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Spor

Monaco, Belhanda için Galatasaray ile görüşmeye geliyor

Galatasaray'ın göndermek istediği Younes Belhanda için Fransız ekibi Monaco'nun devreye girdiği öne sürüldü.

14.01.2020  15:39 - Güncelleme: 14.01.2020  15:39

Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Monaco'dan Onyekuru'yu alan sarı kırmızılılar, Fransız ekibiyle bir transfer için daha görüşme gerçekleştirecek. İddialara göre Monaco, Cim Bom'dan Faslı futbolcu Younes Belhanda'yı kadrosuna katmak için harekete geçti.

Sarı kırmızılılarda, teknik direktör Fatih Terim'in yıldızının bir türlü barışmadığı ve disiplinsiz tavırlarıyla hem taraftarın hem yönetimin tepkisini çeken Belhanda'nın devre arasında gönderileceği konuşuluyordu.

Fransız ekibinin isteği de Galatasaray'ın kontenjanını da azaltacağı için, yapılacak teklife olumlu bakılacak. Ücret konusunda anlaşma sağlanırsa Belhanda Monaco'ya gidecek.

(Fanatik)

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