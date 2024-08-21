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Spor

Young Boys - Galatasaray maçı saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi GS maçı canlı izle…

Young Boys - Galatasaray maçı saat kaçta? ve UEFA Şampiyonlar Ligi GS maçı canlı izlemek nereden mümkün olur? soruları, başta sarı-kırmızılı taraftarlar olmak üzere birçok futbol tutkunu tarafından merak ediliyor. Zira bugün Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Young Boys ekibine konuk olacak. Peki, maç saat kaçta ve nereden canlı izlenir? Detaylar haberimizde…

21 Ağustos 2024 Çarşamba 16:16 - Güncelleme:
Young Boys - Galatasaray maçı saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi GS maçı canlı izle…
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Young Boys - Galatasaray maçı saat kaçta, UEFA Şampiyonlar Ligi GS maçı hangi kanalda ve Young Boys - GS maçı canlı izlemek nereden mümkün olur? soruları birçok futbolseverin gündeminde. Çünkü UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu için bugün Young Boys ve Galatasaray karşı karşıya gelecek.

Young Boys'un ev sahipliğini üstleneceği mücadele, şifresiz olarak izlenebilecek. Peki, Young Boys - GS maçı canlı izlemek nereden mümkün ve Galatasaray maçı saat kaçta?

YOUNG BOYS - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Young Boys ile karşılaşacak.

Young Boys'un ev sahipliğini yapacağı mücadele, bugün saat 22.00'de başlayacak.

Wankdorf Stadı'nda gerçekleşecek karşılaşmayı canlı izlemek isteyenler, TRT 1 ve Tabii platformundan canlı ve şifresiz olarak izleyebilecekler.

MÜCADELEYİ ALMAN HAKEM YÖNETECEK

Galatasaray - Young Boys maçını, Almanya Futbol Federasyonundan hakem Daniel Siebert yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Siebert'in yardımcılıklarını, Jan Seidel ve Rafael Foltyn üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Daniel Schlager olacak.

Video Yardımcı Hakem (VAR) odasında ise, Christian Dingert ve yardımcısı Benjamin Cortus görev yapacak.

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