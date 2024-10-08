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Spor

Young Boys, Patrick Rahmen'in görevine son verdi

Şampiyonlar Ligi play-off turunda iki maçta da Galatasaray'ı mağlup ederek saf dışı bırakan Young Boys'ta kabuk değişimi yaşanıyor. İsviçre ekibi, 55 yaşındaki teknik direktör Patrick Rahmen'in görevine son verildiğini açıkladı.

8 Ekim 2024 Salı 18:53 - Güncelleme:
Young Boys, Patrick Rahmen'in görevine son verdi
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Young Boys, teknik direktör Patrick Rahmen'in görevine son verildiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada, 55 yaşındaki teknik adamaın görevini geçici süreliğine U21 antrenörü Joel Magnin görev yapacak.

Bu sezon Young Boys'un başında 15 maça çıkan Rahmen, 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı.

GALATASARAY'I ELEDİ

Deneyimli teknik adam, Şampiyonlar Ligi play-off turunda iki maçta da Galatasaray'ı mağlup ederek takımı lig aşamasına taşımıştı.

İsviçre Ligi'nde 6 puanla son sırada bulunan Young Boys, Aston Villa'ya 3-0, Barcelona'ya ise 5-0 mağlup oldu.

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