Youri Tielemans için El-İttihad harekete geçti

Sasha Tavolieri'nin haberine göre, El-İttihad, orta sahasını güçlendirmek için Aston Villa'dan Youri Tielemans'ı transfer listesine aldı. Suudi kulübünün öncelikli hedefi olan Belçikalı futbolcu için yakın zamanda resmi temasların başlayabileceği belirtiliyor.

Tielemans, Unai Emery'nin sisteminde önemli bir rol oynuyor ve teknik ekibin güvenini kazanmış durumda. Ancak Aston Villa'nın bütçe dengesini sağlamak istemesi, oyuncunun transferine kapı aralayabilir. Kulüp, uygun bir teklif gelmesi durumunda satış seçeneğini değerlendirebilir.

2023 yılında Leicester City'den ayrılarak serbest oyuncu statüsünde Aston Villa'ya katılan Tielemans, geride kalan sezonda 53 maçta görev yaptı. Bu karşılaşmalarda 5 gol ve 10 asist üreterek etkili bir performans sergiledi.

Transfermarkt verilerine göre 38 milyon avro piyasa değerine sahip olan 27 yaşındaki futbolcunun, İngiliz kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.