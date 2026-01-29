İSTANBUL 13°C / 7°C
Spor

Youssef En-Nesyri 9 maç sonra forma giydi

Fenerbahçe'nin Faslı golcüsü Youssef En-Nesyri, FCSB karşısında 9 maç sonra sarı lacivertli formayı sırtına geçirdi.

29 Ocak 2026 Perşembe 23:43
Youssef En-Nesyri 9 maç sonra forma giydi
Fenerbahçe'nin Faslı santrforu Youssef En-Nesyri, FCSB maçıyla formasına kavuştu.

Sarı-lacivertli ekiple son olarak UEFA Avrupa Ligi'ndeki Brann mücadelesinde oynayan Faslı futbolcu, bu maçın ardından Afrika Uluslar Kupası için milli takıma gitmişti.

Süper Lig'de TÜMOSAN Konyaspor, ikas Eyüpspor ve Corendon Alanyaspor, UEFA Avrupa Ligi'nde Aston Villa, Turkcell Süper Kupa'da Samsunspor ve Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Beşiktaş ve Beyoğlu Yeni Çarşı maçlarını kaçıran En-Nesyri, ligde son oynanan Göztepe maçının kadrosuna dahil olmuş ancak süre almamıştı.

Formasına 9 maç sonra kavuşan Youssef En-Nesyri, FCSB deplasmanında ilk 11'de sahaya çıktı.

