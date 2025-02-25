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Spor

Youssef En-Nesyri derbiyi boş geçti

Trendyol Süper Lig'in 25. hafta mücadelesinde deplasmanda Galatasaray ile golsüz berabere tamamlandı. Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Youssef En-Nesyri, bu kez boş geçti.

HABER MERKEZİ25 Şubat 2025 Salı 09:24 - Güncelleme:
Youssef En-Nesyri derbiyi boş geçti
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Fenerbahçe'nin son haftalardaki formdaki ismi Youssef En-Nesyri, Galatasaray derbisinde suskun kaldı.

SON 4 LİG MAÇINDA DA ATMIŞTI

Youssef En-Nesyri, Fenerbahçe formasıyla çıktığı son 4 Süper Lig karşılaşmasında 7 gol 1 asistle skora etki etmişti.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla şu ana kadar 37 resmi maça çıkan Youssef En-Nesyri, bu karşılaşmaların 24'ünde ilk 11'de yer aldı. Bu maçlarda toplam 2210 dakika sahada kalan 27 yaşındaki Faslı yıldız golcü, 24 gol ve 4 asistle takımına katkıda bulundu.

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