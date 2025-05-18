Fenerbahçe forması giyen Youssef En-Nesyri, Fulham'ın transfer radarında yer alıyor.

Africa Foot'ta yer alan habere göre, Premier Lig ekipleri, bir süredir En-Nesyri'nin performansını yakından takip ediyor.

FULHAM DEVREYE GİRDİ

Premier Lig'den Fulham'ın, En-Nesyri'nin performansı sonrası 27 yaşındaki futbolcunun transferi için devreye girdiği yazıldı.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe'de bu sezon 49 maçta süre bulan Youssef En-Nesyri, 27 gol attı ve 7 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 24 milyon euro olarak gösterilen Youssef En-Nesyri'nin Fenerbahçe ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.