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Spor

Youssef En-Nesyri için servet önerdiler! Premier Lig ekibi peşinde

Sezon başında rekor bedelle Fenerbahçe'ye transfer olan Youssef En-Nesyri sarı-lacivertli ekiple yakın zamanda yollarını ayırabilir. Golcü oyuncu için Premier Lig ekibi Fulham devreye girdi.

Haber Merkezi18 Mayıs 2025 Pazar 01:20 - Güncelleme:
Youssef En-Nesyri için servet önerdiler! Premier Lig ekibi peşinde
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Fenerbahçe forması giyen Youssef En-Nesyri, Fulham'ın transfer radarında yer alıyor.

Africa Foot'ta yer alan habere göre, Premier Lig ekipleri, bir süredir En-Nesyri'nin performansını yakından takip ediyor.

FULHAM DEVREYE GİRDİ

Premier Lig'den Fulham'ın, En-Nesyri'nin performansı sonrası 27 yaşındaki futbolcunun transferi için devreye girdiği yazıldı.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe'de bu sezon 49 maçta süre bulan Youssef En-Nesyri, 27 gol attı ve 7 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 24 milyon euro olarak gösterilen Youssef En-Nesyri'nin Fenerbahçe ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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