Spor

Youssef En-Nesyri İtalya'ya doğru! Fenerbahçe'de ayrılık yakın

Fenerbahçe'de ayrılığı gündemde olan Youssef En-Nesyri için sürpriz bir gelişme yaşandı. Faslı golcüye Everton ve Napoli'nin ilgisi devam ederken, İtalyan ekibinin transferde büyük mesafe kat ettiği bildirildi.

HABER MERKEZİ17 Ocak 2026 Cumartesi 13:23 - Güncelleme:
Youssef En-Nesyri İtalya'ya doğru! Fenerbahçe'de ayrılık yakın
Kadrosunu Anthony Musaba ve Matteo Guendouzi ile güçlendiren Fenerbahçe, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde kadroya yapılan takviyeler kadar ayrılık haberleri de gündemde yer alıyor. Takımdan ayrılması uzun süredir konuşulan Youssef En-Nesyri ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı.

NAPOLI, ÖNEMLİ MESAFE KAYDETTİ

Napoli, Youssef En-Nesyri transferinde önemli mesafe kat etti. İtalyan ekibi, Fenerbahçe ile 5 milyon euro kiralama ve 20 milyon euro satın alma opsiyonu üzerinden görüşmelerini sürdürüyor.

AFRİKA KUPASI FİNALİ BEKLENİYOR

Corriere dello Sport'un aktardığına göre, Faslı golcünün maaşını da kapsayan kiralama anlaşması büyük ölçüde netleşti. Transfer sürecinin, Afrika Uluslar Kupası'nda oynanacak Senegal–Fas finalinin ardından hız kazanması bekleniyor.

EVERTON DA DEVREDE

En-Nesyri için bir diğer talip Everton oldu. İngiliz ekibinin için sarı-lacivertlilere 4.5 milyon euro kiralama bedeli ve 20 milyon euro satın alma opsiyonunu bulunduran bir paket sunduğu öğrenildi.

KARAR FENERBAHÇE'NİN

Fenerbahçe'nin, Napoli ve Everton'dan gelen teklifleri değerlendirerek transferle ilgili son kararını vermesi bekleniyor. Youssef En-Nesyri, Fenerbahçe formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 25 maçta 8 gol 1 asistlik bir skor katkısına imza attı.

