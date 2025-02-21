Fenerbahçe'nin Faslı oyuncusu Youssef En-Nesyri, kariyer sezonunda ulaştığı gol sayısını egale etti.

ANDERLECHT'İ DE BOŞ GEÇMEDİ

Maçın 4. dakikasında Dzeko'nun asistinde takımını öne geçiren gole imza atan tecrübeli santrfor, gol atma performansını Anderlecht karşısında da sürdürdü.

SON 8 RESMİ MAÇTA GOL ATTI

Söz konusu süreçte sarı kart cezası sebebiyle ligde Corendon Alanyaspor deplasmanında forma giyemeyen En-Nesyri, 4'ü lig, son 8 resmi maçta gol sevinci yaşadı.

HER YERDE ATIYOR

Ligde oynanan Adana Demirspor, Göztepe, Çaykur Rizespor ve Kasımpaşa karşılaşmalarında 6 gol kaydeden Youssef En-Nesyri, UEFA Avrupa Ligi'nde de Midtjylland'ın yanı sıra Anderlecht'e karşı 2 maçta da ağları havalandırdı. En-Nesyri, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Erzurumspor FK maçında da 2 kez gol sevinci yaşadı.

36 MAÇTA 24 GOL

Son 8 resmi maçta takımı adına skor üreten golcü futbolcu, bu periyotta 11 gol attı. Faslı golcü, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 36 resmi maçta 24'üncü golüne ulaştı.

SEVILLA'DA AYNI SAYI

En-Nesyri, 2020-21 sezonunda Sevilla formasıyla aynı gol sayısıyla sezonu tamamlamıştı.