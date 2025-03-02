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Spor

Youssef En-Nesyri tarihe geçti! Alex'in rekoruna ortak oldu

Fenerbahçe forması giyen Youssef En-Nesyri, Antalyaspor maçındaki golüyle birlikte bu sezon 26 gole ulaştı. Ayrıca yıldız golcü, Süper Lig'de Alex de Souza'dan bu yana üst üste altı iç saha maçında gol atan ilk Fenerbahçe oyuncusu oldu.

Haber Merkezi2 Mart 2025 Pazar 21:27 - Güncelleme:
Youssef En-Nesyri tarihe geçti! Alex'in rekoruna ortak oldu
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Fenerbahçe forması giyen Youssef En-Nesyri, son haftalardaki yüksek form grafiğini Antalyaspor maçında da sürdürdü.

Faslı futbolcu, Antalyaspor karşısında 30. dakikada fileleri havalandırdı.

Youssef En-Nesyri, Süper Lig'de son 10 maçta 13. kez ağları havalandırdı.

En-Nesyri, Antalyaspor maçındaki golüyle birlikte ligde 16, toplamda ise 26 gole ulaştı.

ALEX'TEN SONRA EN-NESYRI

Youssef En-Nesyri, ayrıca Süper Lig'de Alex de Souza'dan (2006) bu yana üst üste altı iç saha maçında gol atan ilk Fenerbahçe oyuncusu oldu.

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