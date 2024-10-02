Fenerbahçe'de büyük beklentilerle transfer edilen Youssef En-Nesyri, gösterdiği performans sonrasında eleştiri oklarının hedefi oldu. Faslı forvet beklentilerin altında kalınca sarı lacivertli taraftarlardan sert eleştiriler aldı.

YOUSSEF EN-NESYRİ DERBİ SONRASI SERT ELEŞTİRİLDİ

Galatasaray derbisinde sonradan oyuna giren Youssef En-Nesyri, kaçırdığı goller sonrası eleştiri yağmuruna tutuldu. Faslı futbolcu net fırsatlardan yararlanamamıştı.

MALİYETİ GÜNDEM OLDU

19.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Youssef En-Nesyri, sarı lacivertlilere büyük beklentilerle gelmişti. Teknik direktör Jose Mourinho, Faslı golcüyü ısrarla istemişti.

YOUSSEF EN-NESYRİ'NİN FATURASI AĞIR OLDU

Fenerbahçe'nin Sevilla'dan kadrosuna kattığı Youssef En-Nesyri rakamlara göre takımda en yüksek maaşı alan oyuncuların arasında. 19.5 milyon euro olarak ödenen bonservis, bir Süper Lig kulübünün ödediği en yüksek bonservis bedeli olarak kayıtlara geçti.

STAR GAZETESİ