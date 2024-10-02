İSTANBUL 21°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Ekim 2024 Çarşamba / 29 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2102
  • EURO
    37,8226
  • ALTIN
    2913.64
  • BIST100
    9012.87
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Youssef En-Nesyri'den Fenerbahçe'ye ağır darbe! Akıllara durgunluk veren rakam
Spor

Youssef En-Nesyri'den Fenerbahçe'ye ağır darbe! Akıllara durgunluk veren rakam

Youssef En-Nesyri, Fenerbahçe'ye teknik direktör Jose Mourinho'nun ısrarıyla transfer olmuştu. Faslı futbolcu gösterdiği performans sonrası sarı lacivertli taraftarlar tarafından sertçe eleştirildi. Youssef En-Nesyri'nin maliyeti ise yeniden gündem oldu. İşte detaylar...

2 Ekim 2024 Çarşamba 19:06 - Güncelleme:
Youssef En-Nesyri'den Fenerbahçe'ye ağır darbe! Akıllara durgunluk veren rakam
ABONE OL

Fenerbahçe'de büyük beklentilerle transfer edilen Youssef En-Nesyri, gösterdiği performans sonrasında eleştiri oklarının hedefi oldu. Faslı forvet beklentilerin altında kalınca sarı lacivertli taraftarlardan sert eleştiriler aldı.

YOUSSEF EN-NESYRİ DERBİ SONRASI SERT ELEŞTİRİLDİ

Galatasaray derbisinde sonradan oyuna giren Youssef En-Nesyri, kaçırdığı goller sonrası eleştiri yağmuruna tutuldu. Faslı futbolcu net fırsatlardan yararlanamamıştı.

MALİYETİ GÜNDEM OLDU

19.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Youssef En-Nesyri, sarı lacivertlilere büyük beklentilerle gelmişti. Teknik direktör Jose Mourinho, Faslı golcüyü ısrarla istemişti.

YOUSSEF EN-NESYRİ'NİN FATURASI AĞIR OLDU

Fenerbahçe'nin Sevilla'dan kadrosuna kattığı Youssef En-Nesyri rakamlara göre takımda en yüksek maaşı alan oyuncuların arasında. 19.5 milyon euro olarak ödenen bonservis, bir Süper Lig kulübünün ödediği en yüksek bonservis bedeli olarak kayıtlara geçti.

STAR GAZETESİ

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.