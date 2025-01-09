Fenerbahçe'nin rekor transferi Youssef En-Nesyri'yi kadrosuna katmak için oldukça ısrarcı olan Al Nassr transferi gerçekleştiremedi.

Suudi Arabistan ekibinin son olarak 35 milyon euroya kadar çıktığı teklif hem Fenerbahçe hem de En-Nesyri'den kabul görmedi.

Faslı golcünün Al Nassr'ı kabul etmemesinin arkasındaki neden ortaya çıktı.

Footmercato'da yer alan habere göre, En-Nesyri kariyerini Avrupa'da sürdürmek istiyor. 27 yaşındaki futbolcu sene sonunda yapılacak Afrika Uluslar Kupası öncesinde Avrupa'dan ayrılmak istemiyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

En-Nesyri, Fenerbahçe formasıyla bu sezon 25 maçta boy gösterdi. Faslı golcü bu karşılaşmalarda 11 gol ve 3 asistlik skor katkısı verdi.