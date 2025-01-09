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Spor

Youssef En-Nesyri'den tarihi teklife ret! İşte kararının ardındaki gerçek

Sezon başında Fenerbahçe'ye tarihi bir bonservisle transfer olan Faslı yıldız Youssef En-Nesyri'ye Suudi ekibi Al Nassr astronomik bir teklifte bulundu. Ancak yıldız oyuncu Suudi ekibinin bu teklifini reddederek sarı lacivertli ekipte kalma kararı aldı. İşte bu kararın ardındaki gerçek...

Haber Merkezi9 Ocak 2025 Perşembe 11:40 - Güncelleme:
Youssef En-Nesyri'den tarihi teklife ret! İşte kararının ardındaki gerçek
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Fenerbahçe'nin rekor transferi Youssef En-Nesyri'yi kadrosuna katmak için oldukça ısrarcı olan Al Nassr transferi gerçekleştiremedi.

Suudi Arabistan ekibinin son olarak 35 milyon euroya kadar çıktığı teklif hem Fenerbahçe hem de En-Nesyri'den kabul görmedi.

Faslı golcünün Al Nassr'ı kabul etmemesinin arkasındaki neden ortaya çıktı.

Footmercato'da yer alan habere göre, En-Nesyri kariyerini Avrupa'da sürdürmek istiyor. 27 yaşındaki futbolcu sene sonunda yapılacak Afrika Uluslar Kupası öncesinde Avrupa'dan ayrılmak istemiyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

En-Nesyri, Fenerbahçe formasıyla bu sezon 25 maçta boy gösterdi. Faslı golcü bu karşılaşmalarda 11 gol ve 3 asistlik skor katkısı verdi.

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