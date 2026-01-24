Kadrodan birçok isimle yollarını ayıran Fenerbahçe'de takımdan ayrılması gündemde yer alan bir diğer isim Youssef En-Nesyri'nin transferi için de sona yaklaşıldı.

JUVENTUS TALİP OLMUŞTU

Sarı-lacivertli kulüpte mutsuz olan ve takımdan ayrılmak isteyen Faslı golcü Youssef En-Nesyri'ye İtalyan devi Juventus talip olmuştu. En-Nesyri'nin Serie A ekibine transferinde flaş bir gelişme yaşandı.

SON AŞAMAYA GELİNDİ

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Fenerbahçe ile satın alma opsiyonlu kiralık olarak anlaşma sağlayan Juventus, oyuncuyu ikna etmede de son aşamaya geldi. Haberde, siyah-beyazlı ekibin Faslı golcünün transferini bu hafta sonu tamamlamaya hazırlandığı da belirtildi.

BU SEZON NE YAPTI?

Fenerbahçe forması ile bu sezon 25 maçan çıkan En-Nesyri 8 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Sarı-lacivertli ekiple sözleşmesi 2029 yılında sona erecek Nesyri'nin, Transfermarkt verilerine göre 22 milyon Euro'luk değeri bulunuyor.