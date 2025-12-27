İSTANBUL 6°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Aralık 2025 Cumartesi / 8 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,9259
  • EURO
    50,6303
  • ALTIN
    6250.52
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Youssef En-Nesyri'ye Avrupa ve Arabistan kıskacı! Fenerbahçe'de ayrılık yakın
Spor

Youssef En-Nesyri'ye Avrupa ve Arabistan kıskacı! Fenerbahçe'de ayrılık yakın

Fenerbahçe'de beklenen etkiyi veremeyen Youssef En-Nesyri için transfer hareketliliği başladı. İtalya Serie A ekibi Roma, Faslı golcüyü gündemine alırken, Suudi Arabistan'dan üç kulüp de devreye girdi.

Akşam27 Aralık 2025 Cumartesi 08:40 - Güncelleme:
Youssef En-Nesyri'ye Avrupa ve Arabistan kıskacı! Fenerbahçe'de ayrılık yakın
ABONE OL

Roma, hücum hattını güçlendirmek için Youssef En-Nesyri'yi gündemine aldı. İtalya ekibinin, Faslı golcü Sevilla forması giydiği dönemde de temaslarda bulunduğu fakat oyuncuyu Fenerbahçe'ye kaptırdığı belirtildi.

Suudi basınına göre; Roma, Sarı-Lacivertliler'de beklenen katkıyı veremeyen oyuncuyu kadrosuna katmak için mesai harcıyor. Öte yandan kış transfer döneminde Suudi Arabistan'ın önde gelen kulüplerinin de En-Nesyri ile ilgilendiği ifade edildi. Al Ittihad, Al Shabab ve Al Ahli'nin, Fenerbahçe forması giyen 28 yaşındaki Faslı forveti yakından takip ettiği kaydedildi. Fenerbahçe'nin oyuncunun olası ayrılığına açık olduğu belirtilirken, Africafoot editör ekibine göre kulüp En-Nesyri için 30 ila 35 milyon euro arasında bir başlangıç bonservis bedeli belirledi. Temmuz 2024'te Sevilla'dan yaklaşık 19,5 milyon euro bedelle Fenerbahçe'ye transfer olan En-Nesyri'nin sözleşmesi Haziran 2029'a kadar devam ediyor. Kanarya, golcü oyuncusu için 30 milyon euroluk bonservis bedeli talep ediyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Direksiyon hakimiyetini kaybetti, dönerciye daldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.