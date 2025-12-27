Roma, hücum hattını güçlendirmek için Youssef En-Nesyri'yi gündemine aldı. İtalya ekibinin, Faslı golcü Sevilla forması giydiği dönemde de temaslarda bulunduğu fakat oyuncuyu Fenerbahçe'ye kaptırdığı belirtildi.

Suudi basınına göre; Roma, Sarı-Lacivertliler'de beklenen katkıyı veremeyen oyuncuyu kadrosuna katmak için mesai harcıyor. Öte yandan kış transfer döneminde Suudi Arabistan'ın önde gelen kulüplerinin de En-Nesyri ile ilgilendiği ifade edildi. Al Ittihad, Al Shabab ve Al Ahli'nin, Fenerbahçe forması giyen 28 yaşındaki Faslı forveti yakından takip ettiği kaydedildi. Fenerbahçe'nin oyuncunun olası ayrılığına açık olduğu belirtilirken, Africafoot editör ekibine göre kulüp En-Nesyri için 30 ila 35 milyon euro arasında bir başlangıç bonservis bedeli belirledi. Temmuz 2024'te Sevilla'dan yaklaşık 19,5 milyon euro bedelle Fenerbahçe'ye transfer olan En-Nesyri'nin sözleşmesi Haziran 2029'a kadar devam ediyor. Kanarya, golcü oyuncusu için 30 milyon euroluk bonservis bedeli talep ediyor.