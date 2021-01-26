26 Ocak 2021 Salı 09:21 - Güncelleme: 26 Ocak 2021 Salı 09:32

Galatasaray Teknik direktör Fatih Terim’in orta sahadaki defansif yükü üstlenmesi için takımında görmek istediği Yeni Malatyasporlu Youssouf Ndayishimiye’nin transferinde artık sona yaklaşıldı.

İki kulüp yönetimi, Yeni Malatya ile oynanan maç öncesi bir araya gelirken, genç futbolcunun durumu masaya yatırıldı. İlk başta 3 milyon euroluk bonservis talebinde bulunan Malatya cephesi, Galatasaray’ın ısrarları ve oyuncunun da bu yöndeki isteği sebebiyle indirim yapmayı kabul etti.

Sarı-Kırmızılılar da 1.5 milyon euro tutarındaki ilk teklifi yükselterek 2 milyon euroya kadar çıktı. Eğer Malatyaspor Yönetimi, indirim miktarını yükseltirse, taraflar ortak bir noktada buluşarak işi bitirecek.

Galatasaray’a yakın kaynaklar, bu transferin 2.1 milyon euro gibi bir bedelle bitebileceğini öngörüyor.

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