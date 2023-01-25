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Spor

Youssouf Ndayishimiye'nin yeni adresi belli oldu!

Medipol Başakşehir'in genç oyuncusu Youssouf Ndayishimiye, Fransa ekibi Nice'e transfer oldu. Kulüpten yapılan açıklamada, 'Turuncu-lacivertli formamız altında iki sezon boyunca özveri ve başarıyla oynayan Youssouf Ndayishimiye, Fransa'nın OGC Nice Kulübüne transfer olmuştur.' denildi.

AA25 Ocak 2023 Çarşamba 21:35 - Güncelleme:
Youssouf Ndayishimiye'nin yeni adresi belli oldu!
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Medipol Başakşehir, Brundili orta saha oyuncusu Youssouf Ndayishimiye'nin Fransa'nın Nice takımına transfer olduğunu açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Turuncu-lacivertli formamız altında iki sezon boyunca özveri ve başarıyla oynayan Youssouf Ndayishimiye, Fransa'nın OGC Nice Kulübüne transfer olmuştur." denildi.

Başkan Göksel Gümüşdağ'ın bir araya geldiği Burundili futbolcuya Fransa'da başarı temennilerinde bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, "Youssouf'a kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

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