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  • Youssoufa Moukoko gemileri yaktı! ''Ayrılmak istiyoruz''
Spor

Youssoufa Moukoko gemileri yaktı! ''Ayrılmak istiyoruz''

Borussia Dortmund'da forma giyen genç yıldız Youssoufa Moukoko'nun temsilcisi, Alman ekibinden ayrılmak istediklerini açıkladı.

28 Temmuz 2024 Pazar 18:38 - Güncelleme:
Youssoufa Moukoko gemileri yaktı! ''Ayrılmak istiyoruz''
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Dortmund forması giyen Youssoufa Moukoko'nun menajeri Patrick Williams, oyuncunun Alman ekibinden ayrılmak istediğini duyurdu.

Williams yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Moukoko'nun ne yazık ki geçen sezon gösteremediği büyük bir potansiyeli var. 613 dakikada 5 gol atması onun kalitesi hakkında her şeyi anlatıyor sanırım. Bundesliga'da çok az oyuncuda böyle oran var.

"VERİLEN SÖZLER TUTULMADI"

Dortmund'a imza atmadan önce birkaç söz verilmişti ama tutulmadı. Her zaman kendi gelişimiyle ilgileniyordu. Medya onu her zaman kaybeden biri olarak gösterdi. Bizim için mesele hiçbir zaman para olmadı. Eğer öyle olsaydı 3 kat daha fazla kazanabileceği diğer teklifleri kabul ederdi. Onun tek isteği oynamak. Çıkıp oynarsa sorun yaşamayız.

"MOUKOKO İÇİN TEKLİF BEKLİYORUZ"

Moukoko'nun yeteneklerine inanan ve onu takımında isteyen yeterince kulüp olduğu bir sır değil. O futbola odaklanmış durumda. Kariyerini ileriye taşımak için ne istediğini biliyor. Şu anda İngiltere, İspanya ve Fransa'dan teklif bekliyoruz."

19 yaşındaki forvet, Alman ekibinde toplam 99 maça çıktı ve 18 gol, 8 asistlik performans sergiledi.

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