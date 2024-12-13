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Spor

Youssoufa Moukoko'nun babasından ilginç itiraf!

Bonservisi Dortmund'da olan ve Nice forması giyen Youssoufa Moukoko'nun babası Joseph Moukoko, yıldız futbolcunun 20 değil, 24 yaşında olduğunu söyledi.

13 Aralık 2024 Cuma 22:59 - Güncelleme:
Youssoufa Moukoko'nun babasından ilginç itiraf!
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Nice'te kiralık olarak forma giyen Youssoufa Moukoko için gündem yaratan bir açıklama geldi.

Bonservisi Dortmund'da olan ve Nice forması giyen Youssoufa Moukoko'nun babası Joseph Moukoko, yıldız futbolcunun 20 değil, 24 yaşında olduğunu söyledi.

"BENİM OĞLUM DEĞİL"

Joseph Moukoko Bild'e yaptığı açıklamada, "Ben Youssoufa'nın biyolojik babası değilim. Benim ve karım Marie'nin oğlu değil." dedi.

"20 DEĞİL, 24 YAŞINDA!"

Gerçek yaşının 20 olmadığını söyleyen Moukoko, "O 20 Kasım 2004'te de doğmadı. Ona sahte doğum belgesi aldım. 2004 yılında değil aslında 2000 yılında doğdu." ifadelerini kullandı.

Dortmund'dan 12 milyon euro satın alma opsiyonuyla Nice'e kiralanan Youssoufa Moukoko, Ligue 1'de 13 maça çıktı ve 2 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

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