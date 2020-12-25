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Spor

Yücel İldiz: Kayıpsız geçmek çok önemliydi

TFF 1. Lig'de Ümraniyespor'u yenerek zirveye çıkan Altay'da teknik direktör Yücel İldiz maç sonu konuştu.

25 Aralık 2020 Cuma 22:09 - Güncelleme: 25 Aralık 2020 Cuma 22:09
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TFF 1. Lig'de Bereket Sigorta Ümraniyespor'u 3-1 mağlup eden Altay'ın teknik direktörü Yücel İldiz, "Bizim için maçı kayıpsız geçmek çok önemliydi." dedi.

İldiz, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, hayatını kaybeden Türk futbolunun ve Trabzonspor'un önemli isimlerinden Özkan Sümer'e Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Karşılaşmada kazanmak için ellerinden geleni yaptıklarını kaydeden İldiz, "Bu ligde her maç zor. Şu anda bizim için maçı kayıpsız geçmek çok önemliydi. Net bir skorla kazandık. Yukarıları gördük. Oyuncularımla konuştum, önemli olan sezon sonunda buralarda olmak." diye konuştu.

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