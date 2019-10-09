22°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8314
  • 6,4059
  • 282.028
  • 101240
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Yücel İldiz'den Denizlispor'a buruk veda

Teknik direktör Yücel İldiz, 'Denizlispor'a ve camiaya en iyi şekilde hizmet etmeye çalıştım.' dedi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da sözleşmesi feshedilen teknik direktör Yücel İldiz, yeşil-siyahlı camiaya teşekkür ederek, görev süresi boyunca kulübe en iyi şekilde hizmet etmeye çalıştığını söyledi. 

Yücel İldiz, AA muhabirine açıklamasında, yapılan görüşmeler sonunda dün sözleşmesinin tek taraflı feshedildiğini hatırlattı.

Denizlispor'da 15 Ekim 2018'de göreve getirildiklerini aktaran Yücel İldiz, "Yaklaşık 1 yıldır birlikte olduğum bu değerli camianın, Denizli halkının bize gösterdiği ilgi ve alaka için çok teşekkür ediyorum. Bu süre zarfında ekibimle Denizlispor'a ve camiaya en iyi şekilde hizmet etmeye çalıştım. Göreve başladığımız gün Denizlispor'un bir alt ligdeki durumu ile ayrıldığımız gün itibarıyla Süper Lig'deki durumu ortadadır." diye konuştu.

Camianın ve taraftarların kendilerine hep destek verdiğini vurgulayan İldiz, alnı açık ve başı dik olarak Denizli'den ayrıldığını vurguladı.

Öte yandan, Yukatel Denizlispor Başkanı Ali Çetin ile başkan yardımcısı Taner Atilla, İldiz'i çiçek vererek kentten uğurladı.

(AA)

Camı kırıp içeri daldı! Neye uğradıklarını şaşırdılar

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

1 trilyon metreküplük rezerv bulundu! 16 yıllık ihtiyacı karşılayabilir

1 trilyon metreküplük rezerv bulundu! 16 yıllık ihtiyacı karşılayabilir

Türkiye ile ABD arasında harekat öncesi 'güvenli bölge' teması

Türkiye ile ABD arasında harekat öncesi 'güvenli bölge' teması

Almanya'da sinagog önünde silahlı saldırı: 2 ölü

Almanya'da sinagog önünde silahlı saldırı: 2 ölü

Galatasaray'da sürpriz isim gündeme geldi

Galatasaray'da sürpriz isim gündeme geldi

'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve Türkiye halkını her türlü terörizme karşı destekliyoruz'

'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve Türkiye halkını her türlü terörizme karşı destekliyoruz'

Türkiye'yi ayağa kaldıran cani baba için karar verildi

Türkiye'yi ayağa kaldıran cani baba için karar verildi

Bakan Çavuşoğlu'ndan harekat mesajı: Hakkımızdır

Bakan Çavuşoğlu'ndan harekat mesajı: Hakkımızdır

Emine Bulut cinayeti duruşmasında mahkeme salonu karıştı

Emine Bulut cinayeti duruşmasında mahkeme salonu karıştı
 

POPÜLER HABERLER

Doktor ile hasta yakını birbirine girdi! İşte o anlar

Doktor ile hasta yakını birbirine girdi! İşte o anlar

Güzellik algısını yıkan modeller

Güzellik algısını yıkan modeller

Her mevsim ayrı güzel... Ziyaretçilerini hayran bırakıyor

Her mevsim ayrı güzel... Ziyaretçilerini hayran bırakıyor

Midye sevenler dikkat! Hepatit A olabilirsiniz...

Midye sevenler dikkat! Hepatit A olabilirsiniz...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA