Yukatel Denizlispor, Olcay Şahan ile anlaştı
Spor Toto Süper Lig’in yeni takımlarından Denizlispor, Olcay Şahan ile anlaşma sağladı. 32 yaşındaki futbolcu bugün Denizli’ye gidip sözleşmeyi imzalayacak.
Trabzonspor ile geçen sezon sonu yolları ayrılan 32 yaşındaki oyuncu Süper Lig'in yeni takımlarından Yukatel Denizlispor ile 1 yıllığına anlaştı.
Tecrübeli futbolcu, bugün Denizli'ye gidip Ege temsilcisi ile sözleşme imzalayacak.
(TRT Spor)
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