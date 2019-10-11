20°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8652
  • 6,4784
  • 280.069
  • 99716.4
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Yukatel Denizlispor'da Mehmet Özdilek dönemi!

Yukatel Denizlispor, Yücel İldiz'den boşalan teknik adamlık görevine Mehmet Özdilek'in getirildiğini duyurdu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

“Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Mehmet Özdilek ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlamıştır.”

Komandolar Fırat´ın doğusunda ilerliyor

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Rusya'dan 'Barış Pınarı Harekatı' mesajı: Şüphemiz yok

Rusya'dan 'Barış Pınarı Harekatı' mesajı: Şüphemiz yok

Hamas'tan İsrail'e çok sert 'Türkiye' tepkisi

Hamas'tan İsrail'e çok sert 'Türkiye' tepkisi

STK'lardan Barış Pınarı Harekatı'na destek

STK'lardan Barış Pınarı Harekatı'na destek

'Harekatın başarısı için hükümetimizin yanındayız'

'Harekatın başarısı için hükümetimizin yanındayız'

Kirli oyun! Teröristler kiliseden Mehmetçiğe saldırı düzenledi

Kirli oyun! Teröristler kiliseden Mehmetçiğe saldırı düzenledi

Terör örgütünde Barış Pınarı Harekatı paniği: Sınırı yükselttiler

Terör örgütünde Barış Pınarı Harekatı paniği: Sınırı yükselttiler

Görüntüler El Bab'dan! Ve geliyorlar

Görüntüler El Bab'dan! Ve geliyorlar

Azerbaycan'dan 'Barış Pınarı' açıklaması

Azerbaycan'dan 'Barış Pınarı' açıklaması
 

POPÜLER HABERLER

Havan atışı yapan teröristlerin vurulma anı görüntülendi

Havan atışı yapan teröristlerin vurulma anı görüntülendi

Dünyadaki en ünlü 15 köprü!

Dünyadaki en ünlü 15 köprü!

Barış Pınarı Harekatı'nda bir ilk! Teröristlere göz açtırmıyorlar

Barış Pınarı Harekatı'nda bir ilk! Teröristlere göz açtırmıyorlar

Terör örgütünden hain saldırı!

Terör örgütünden hain saldırı!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA